No necesito cláusulas para renovar: Miguel Herrera

Miguel Herrera, entrenador del América, señaló que mañana será el día para estampar su firma y extender contrato con las Águilas. aunque no reveló los detalles que han frenado la operación.

"Estaremos platicando mañana con la directiva la posibilidad de finiquitar el contrato con Santiago Baños y establecer cuánto tiempo más estaré con América y los objetivos que se exigen, los títulos, triunfos trascendentales. Trabajaremos fuerte para seguir dando esa posibilidad", mencionó Herrera a América Monumental, una página de aficionados azulcrema.

Además, "El Piojo" explicó que está tranquilo si en un futuro cercano se abre la posibilidad de emigrar a Europa o dirigir a una Selección. "Tengo el apoyo", apuntó.

"No necesito ponerla una cláusula, tengo el apoyo de la directiva y del dueño Emilio Azcárraga. Claro, que no sea sólo por ir a Europa, hay una carrera muy pareja entre dos caballos a toda velocidad: uno, el de la ilusión de ir a Europa, pero también el otro de quedarme muchos años en América, van de la mano, tengo propuesta de quedarme muchos años, la idea es de cuatro años la que estamos negociando", explicó. "No hay cláusula, tengo el ok por si llega una propuesta interesante".

Sobre la preparación del equipo rumbo al Apertura 2020, el timonel no descartó algún refuerzo, pero sin problemas podría quedarse con la base de la actual plantilla, debido al golpe económico del coronavirus.

"Necesito sentarme con Santiago y definir lo que sigue, con quiénes contamos. En este año es difícil para todos, ver que entre dinero a las finanzas por si necesitamos comparar, pero veo un equipo sólido, fuerte y comprometido, si dijeran no hay dinero o inversión, pues contento de todos modos, porque tengo un gran plantel, de buen nivel, pero claro, siempre pensamos en fortalecernos más, hasta mañana podremos aterrizar todo", remató Miguel.

