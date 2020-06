No llegarán refuerzos a Chivas

De cara al Apertura 2020 y con la incertidumbre de un arranque oficial del certamen, debido a que la Liga MX está a la espera de la luz verde por parte de las autoridades sanitarias, el director técnico del Guadalajara, Luis Fernando Tena señaló este lunes que el plantel le agrada tal y como está en estos momentos, por lo que no buscará que llegue algún refuerzo.

“En ninguna, estamos muy bien, el plantel está muy bien, si nos quedamos con el mismo plantel del torneo anterior, sabiendo que se pueden ir JJ y Raúl, de todos modos tenemos un muy buen plantel”, dijo Luis Fernando Tena.

En relación a las salidas que se pueden dar en la plantilla del chiverío, el timonel rojiblanco dijo que podría haber dos bajas, la del portero Raúl Gudiño, que tiene ofertas concretas por parte de Mazatlán FC y de Necaxa, y es que él quiere minutos y en Guadalajara le resultaría complicado; otro jugador que tiene las puertas abiertas para dejar al equipo es José Juan Macías, quien es pretendido por diversos clubes del Viejo Continente.

“Raúl está inquieto de poder salir, sí han llegado ofertas por él, la cuestión económica podría ayudar, a mí me gustaría que se quedara, es un gran portero, trabaja muy bien, se lleva muy bien con los compañeros. Yo no quiero que se vaya J.J. Macías, es un gran jugador, goleador, con gran mentalidad, pero si llega una buena oferta, el club y el jugador la tomarán, yo tengo que pensar en que puede que no esté”, afirmó Tena.

AJ