No creo que ante Boca Chivas sufra sacudida como ante River: Tomás Boy

Tomás Boy, técnico de Chivas, afirmó que no cree que su equipo sufra el próximo sábado ante Boca Juniors una "sacudida" como la del pasado domingo ante River Plate, que goleó 5-1 al Rebaño.

"No creo que haya otra sacudida similar, sinceramente no lo creo, pero sí pienso que el equipo va a trabajar mejor, estamos mejor, en la semana hemos estado muy bien y la pretemporada tiene que dar sus frutos", afirmó el entrenador a la cadena ESPN.

"Acuérdense que Éste es un equipo prácticamente nuevo, y un equipo nuevo tarda. No nos podemos dar el lujo de tardar tanto, pero ahí va", explicó el entrenador, que no oculta que la goleada ante River le "disgustó mucho", aunque no le procupa.

"Lo que sí me queda claro es que el equipo trabajó en muchos de los conceptos y por lo menos unos 20 minutos trabajamos bastante bien en el juego", dijo.

El Guadalajara enfrentará a los Xeneizes el sábado a las 17:30 horas en el CenturyLink Field de Seattle, Washington, en su segundo partido del torneo amistoso Colossus Cup, en el que también participan River Plate y el América.

