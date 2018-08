Nico Pareja refuerza zaga de Zorros

Tras perder el Clásico Tapatío ante Chivas por la mínima diferencia, no todo son malas noticias para los rojinegros del Atlas, ya que firmaron al zaguero argentino Nicolás Pareja, quien llegó ayer a la Perla Tapatía procedente del Sevilla de España y ultimó detalles para convertirse en uno de los líderes de la defensa de los Zorros y hacer pareja con Leiton Jiménez.



Apenas hace unos días, el presidente Gustavo Guzmán dijo que el equipo necesitaba un defensa que ayudara al colombiano Jiménez, sin tomar en cuenta la presencia de Omar González y ayer se hizo oficial la incorporación del futbolista argentino de 34 años de edad, aunque al Atlas también le hace falta un goleador.



Sin embargo, la llegada de Nicolás Pareja no está tan alejada de la realidad que viven los Zorros y su necesidad de tener a alguien en la zaga, ya que hoy en día son una de las peores defensas del torneo, al haber recibido ya goles en siete partidos.



El pampero debutó en 2002 con el Argentinos Juniors para luego ser traspasado al Anderlecht de Bélgica en 2006; en 2008 pisó por primera vez el futbol español para militar en el Espanyol de Barcelona, luego fue a Rusia a jugar para el Spartak de Moscú en 2010 y finalmente en 2013 llegó al Sevilla de España para convertirse en referente de ese conjunto.



Fue campeón de Liga en Bélgica en dos ocasiones, así como con el Sevilla ganando la Europa League tres veces y logró la medalla de oro con su Selección argentina en Beijing 2008, por lo que Atlas trae a un futbolista que sabe lo que es ser campeón.



Buscan delantero



Pero la llegada de Nicolás Pareja al Atlas no sería la única contratación ya iniciado el torneo, ya que la directiva rojinegra está en pláticas muy serias con el delantero colombiano Dayro Moreno y están cerca de cerrar la transferencia, la cual sería a préstamo y se estaría cerrando a más tardar la próxima semana.

La llegada del ex jugador de Xolos de Tijuana vendría a ayudar a los rojinegros ante la falta de gol en el Apertura 2018, sin embargo estaría en posibilidad de jugar ya con la casaca de los tapatíos hasta la Fecha 9 en caso de que se consume la contratación.



Últimos y sin gol



Atlas, que es el último lugar en la tabla general con sólo dos puntos, tiene siete partidos sin anotar un solo gol en este torneo, sumando 630 minutos, pero en total son ya 809 minutos sin marcar, por eso la urgencia de traer a un delantero.

El próximo juego de los Zorros en la Liga MX será la visita a los Tigres de la UANL el uno de septiembre.

Nombre:

Nicolás Martín Pareja

Edad:

34 años

Lugar de nacimiento:

Buenos Aires, Argentina

Fecha de nacimiento:

19 de enero de 1984

Estatura:

1.84 metros

Posición:

defensa central

Equipos:

Argentinos Juniors (ARG), Anderlecht (BEL), Espanyol (ESP), Spartak Moscú (RUS) y Sevilla (ESP).