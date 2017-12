Neymar recuerda lesión que casi lo deja en silla de ruedas

Neymar, jugador del PSG, recordó que que la lesión que sufrió en el partido de cuartos de final del Mundial de 2014 contra Colombia por poco lo deja en silla de ruedas.

El jugador del PSG fue entrevistado por Gerard Piqué, su ex compañero del Barcelona, para el sitio de internet The Players' Tribune.

"La buena (noticia)", dijeron los doctores, "es que vas a poder andar"

Neymar considera el peor recuerdo con su Selección es el haber tenido que abandonar el campo durante la justa de 2014 tras recibir un golpe en la espalda de parte del colombiano Zuñiga,

"No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas y el doctor me sacó y empecé a llorar porque dolía mucho y no sentía nada, no sentía nada de las piernas y me fui al hospital que tienen en el estadio".

Según Neymar, los doctores le dijeron que la mala noticia era que no podría volver a participar en el Mundial.

"La buena", añadieron. "Es que después vas a poder andar, porque dos centímetros al lado el fútbol se acaba para ti".

A causa de la lesión, el ahora jugador del PSG tuvo que ver en la televisión la histórica goleada 7-1 que la Selección alemana propinó a Brasil.

A pesar del humillante resultado, el atacante afirma que le hubiera gustado participar en el partido.

"A mí me gustaría más terminar perdiendo 7-1 que quedar lesionado, sabes. Yo salí sin querer salir", dice.

Ya con la mente puesta en el Mundial del próximo año, el brasileño cree que hay cinco posibles candidatos a coronarse: Brasil, España, Argentina, Francia, y Alemania.

