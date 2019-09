Néstor Araujo confía que errores contra Argentina le ayudarán a crecer

El defensa mexicano Néstor Araujo aseguró que los errores cometidos en el pasado partido amistoso contra Argentina, los cuales le generaron diversas críticas, le ayudarán a crecer como futbolista y persona.

El pasado 10 de septiembre, Araujo fue titular durante la derrota por 4-0 ante la Albiceleste, y en el cuarto gol quedó marcado luego de regalar el balón a Lautaro Martínez.

"La gente tiene derecho a opinar, hay que respetar lo que piensan. Por supuesto que no fue un buen partido y hubo errores muy groseros de mi parte. Los fallos hacen mejor a un futbolista y a una persona. Estoy seguro que me van a ayudar a aprender", señaló en conferencia de prensa.

El jugador del Celta de Vigo agregó al respecto: "He analizado cada jugada y de inmediato me di cuenta de lo que tenía que hacer en cada una de ellas. No debe volver a ocurrir. Hay que levantarse y aprender. Voy a seguir luchando y creciendo".

Sabe que los fallos cometidos con el Tricolor no se deben repetir y tampoco en su club, en el que la competencia por un lugar en la zaga central está complicada.

"Es muy dura. Nos hemos reforzado espectacular y eso ayuda a que el nivel futbolístico individual crezca", dijo el mexicano, quien ha hecho dupla con el ghanés Joseph Aidoo.

Araujo ahora ya mira al próximo compromiso del club vigués frente al Atlético de Madrid y tuvo palabras para su compatriota Héctor Herrera, quien todavía no ha debutado con los colchoneros en la Liga española.

"Está claro el jugadorazo que es, nadie tiene dudas. Se estará acoplando y en cualquier momento va a tener minutos y hacerlo muy bien", mencionó.

AJ