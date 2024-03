Jaime Lozano, director técnico de México, consideró que el resultado de 3-0 sobre Panamá en la Semifinal de la Liga de las Naciones de la Concacaf es engañoso. Aunque no dudó en destacar el buen desempeño de los panameños y admitió que la contundencia fue clave para su equipo.

Lozano elogió a Panamá como un gran rival, resaltando su historial reciente en semifinales y finales, así como su habilidad para recuperar y atacar rápidamente. Reconoció que México cometió errores y que la suerte jugó a su favor al no capitalizar Panamá sus oportunidades.

“Es un gran rival Panamá. Está en una semifinal nuevamente, estuvo en una final hace poco, hasta antes de ese partido no había perdido después de la final de Copa de Oro y había ganado contundentemente prácticamente todos sus partidos. Es un marcador muy engañoso. Creo que fuimos contundentes y supimos sufrir y supimos mantener la calma y concretar cuando tuvimos nuestras oportunidades. Contentos, pero sabemos que hay mucho que mejorar a hacer y que en dos días de entrenamiento, tanto ellos como nosotros, como Jamaica como Estados Unidos, haces lo que crees oportuno y lo necesario para intentar ganar el siguiente partido”, comentó el estratega nacional mexicano.

Por otro lado, Lozano Espín señaló que nunca fue su intención no mandar a la cancha a Santiago Giménez, sin embargo, las lesiones de Julián Araujo y Johan Vásquez dieron al traste todos los planes de cambios.

“La intención siempre es que Santiago esté dentro del campo, esta vez por estos tres cambios un poco forzados que tuvimos que hacer, no pudimos hacer su cambio porque también Henry corrió muchísimo, batalló mucho y sabemos que Santi siempre es una difícil decisión, y ahora no darle minutos, no era la intención, la verdad que queríamos que estuviera adentro”, platicó en conferencia de prensa.

CT