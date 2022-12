NFL: Vikingos logran histórico triunfo

Los Vikingos completaron la máxima voltereta en la historia de la NFL y borraron un déficit de 33 puntos para superar por 39-36 a los Colts de Indianápolis gracias a un gol de campo de 40 yardas de Greg Joseph a tres segundos del final en tiempo extra para asegurar el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional en su usual estilo dramático.

Kirk Cousins lanzó para 460 yardas y cuatro touchdowns para liderar a los Vikingos (11-3), que estaban abajo 36-7 casi al final del tercer periodo y se convirtieron en el tercer equipo en la historia de la liga en ganar 10 encuentros en una campaña por ocho puntos o menos.

Los Colts (4-9-1) tropezaron al infame lado de la lista y se colocaron detrás de los Oilers de Houston, que en la postemporada 1992 que dejaron ir una ventaja de 32 unidades (35-3) y perdieron por 41-38 ante Buffalo en tiempo extra. De acuerdo con Sportradar data, es la segunda derrota en 1.551 encuentros de campaña regular o de playoffs en la historia de la liga desde 1930, en el que un equipo ha dejado ir una ventaja de 30 puntos y perdió.

Los Vikingos llevaron la voltereta hasta la segunda posesión del tiempo extra, tras un punt en su primera posesión. Cousins conectó con K.J. Osborn -quien tuvo un touchdown y un máximo de carrera de 157 yardas- para 15 yardas, con Adam Thielen para 21 yardas y Justin Jefferson para 13 y llegar a colocarse en rango.

Browns gana en el debut de Watson en casa

Deshaun Watson lanzó un pase de touchdown en su debut en casa en Cleveland y lideró el triunfo de los Browns por 13-3 ante los Ravens de Baltimore, líderes de la División Norte de la Conferencia Americana y que necesitan que su quarterback estelar Lamar Jackson se recupere rápidamente de una lesión.

Watson no se vio espectacular, pero hizo lo suficiente en su tercer encuentro desde que regresó de la suspensión de la NFL para que los Browns (6-8) mantengan vivas sus minúsculas esperanzas de avanzar a los playoffs.

Watson, quien cumplió una suspensión de 11 encuentros por presunto abuso sexual, conectó con Donovan Peoples-Jones para un pase de touchdown de tres yardas en el tercer periodo y que le dio la ventaja 13-3 a los Browns, el mayor el déficit que han tenido los Ravens (9-5) esta temporada.

Watson completó 18 de 28 pases para 161 yardas y agregó 22 por tierra.

El novato de los Browns, Cade York, tuvo dos goles de campo -y falló dos intentos- para superar al pateador All-Pro de los Ravens Justin Tucker, el pateador más certero de la liga, quien falló un intento de 48 yardas y le bloquearon otro.

AP

Bills le saca la victoria a Miami

Josh Allen, quarterback de los Buffalo Bills, lideró con cuatro pases de anotación el triunfo de su equipo 32-29 sobre los Miami Dolphins.

Con la victoria, quinta consecutiva, los Bills están cerca de amarrar el título de la división Este de la Conferencia Americana con 11 ganados y tres perdidos. También aseguraron su lugar en los playoffs.

La derrota de los Dolphins, tercera al hilo, los dejó con marca de 8-6 en el segundo lugar del mismo sector.

La ofensiva de los Bills despertó en el último periodo. Allen conectó su cuarto envío de touchdown del duelo, encontró a Dawson Knox en las diagonales y empató 29-29 con la conversión de dos puntos en medio de una intensa nevada.

Una serie después la ofensiva de Buffalo se metió hasta la yarda uno rival, desde ahí Tyler Bass conectó el gol de campo de la victoria 32-29.

Juegos para hoy

A las 12:00 horas

Bears vs.Eagles; Saints vs. Falcons; Jets vs.Lions; Panthers vs. Steelers; Texans vs. Chiefs y Jaguars vs. Cowboys.

A las 15:05 horas

Broncos vs. Cardinals y Raiders vs.Patriots.

A las 15:25 horas

Chargers vs.Titans y Buccaneers vs.Bengals

A las 19:20 horas

Commanders vs. Giants.

Lunes a las 19:15 horas

Packers vs. Rams.