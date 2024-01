NFL: Tyreek Hill tendrá un gélido reencuentro con los Chiefs

Tyreek Hill puede esperar cualquier cosa en su regreso a Kansas City, menos una cálida bienvenida. Ciertamente no será bien recibido y, sin lugar a dudas, las condiciones serán todo menos cálidas.

El líder receptor de la NFL (mil 799 yardas) pasó los primeros seis años de su carrera con los Chiefs y ganó un Super Bowl en 2019 antes de ser canjeado a los Dolphins para la campaña de 2022. Desde entonces no ha vuelto a Kansas City, donde le espera una fría recepción. Gélida, más bien.

Los pronósticos indican temperaturas entre los -17.7 y los -22 grados Celsius para esta noche en Kansas City. Condiciones adversas para aficionados y jugadores por igual, y posiblemente lapidarias para unos Dolphins que tienen registro de 0-10 en juegos con el mercurio por debajo de los cuatro grados Celsius desde 2017.

Pero que Hill no sea bien recibido no significa que no sea extrañado en Kansas City.

La ofensiva de los Chiefs dio un enorme paso en reversa durante la actual temporada, ubicándose apenas en la media de la liga en puntos y viéndose particularmente afectados en su accionar aéreo. Las virtudes de Patrick Mahomes se vieron malgastadas por un cuerpo de receptores de Kansas City que encabezó a toda la NFL con 44 pases dejados caer.

Hill, en tanto, fue parte vital de la ofensiva aérea más prolífica de la NFL. “Cheetah” terminó con 119 recepciones, 13 de ellas para touchdown, y rebasó las 100 yardas en la mitad de los partidos de temporada regular. Ahora, el reto será producir ante la segunda mejor defensa de la NFL.

Si bien Kansas City dejó de ser la máquina de puntos de los primeros cinco años como titular de Mahomes, ahora tiene otras armas. Unas que vienen muy a la mano cuando enfrente se tiene a los verticales Dolphins. Los Chiefs no permitieron más de 27 puntos en ningún partido esta temporada ni concedieron más de 259 yardas aéreas a un quarterback en todo el año.

Sin pensar en el retiro

El entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, no parece estar listo para seguir el ejemplo de Bill Belichick y a Pete Carroll, quienes decidieron emprender una nueva fase de sus carreras.

El jueves, se anunció que Belichick dejaba de ser entrenador de Nueva Inglaterra tras 24 temporadas. Un día antes, Carroll renunció como entrenador en Seattle.

Y luego, la atención se centró en Reid, de 65 años, quien respondió a los rumores sobre su retiro.

“Ni siquiera he pensado en eso, pero no soy tan viejo”, dijo Reid después de que los Chiefs concluyeron su última práctica antes del duelo de playoffs en la ronda de comodines de esta noche.

Reid tiene 280 victorias, el cuarto mayor número, cosechándolas rápidamente en Kansas City, donde ha ganado al menos 11 partidos de temporada regular en 10 de sus 11 campañas. Ya es el líder de victorias en su carrera para los Eagles y los Chiefs.