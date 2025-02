NFL: Más mujeres acusan a Justin Tucker de acoso

Justin Tucker, pateador de los Ravens de Baltimore, vio crecer la lista de mujeres que lo acusan de un comportamiento sexual inapropiado a 16 con siete nuevas víctimas a las que dio voz un reporte que publicó el diario 'The Baltimore Banner'.

Las siete nuevas acusadoras afirmaron que Tucker las acosó en algunos de los spas más lujosos de Baltimore.

Los señalamientos contra el jugador de 35 años comenzaron el 30 de enero pasado con seis acusaciones. Un par de días después tres mujeres más dijeron ser víctimas de acoso, que unidas a las siete del fin de semana ya totalizan las 16 acusadoras.

Según el rotativo estas nuevas acusaciones son similares a las primeras en las que se dijo que el pateador expuso sus genitales de manera intencional, además de que tocó algunos de los muslos de las terapeutas con sus dedos.

Las 16 mujeres dijeron que las acciones de Tucker ocurrieron entre 2012, su año de novato con los Ravens, hasta el 2016.El jugador se defendió de las primeras seis acusaciones con un comunicado en el que negó haber tenido dicho comportamiento.

“A lo largo de mi carrera siempre he buscado comportarme con el máximo profesionalismo. Nunca antes me han acusado de mala conducta y nunca me han acusado de actuar de manera inapropiada frente a una masajista o durante una sesión de terapia de masajes”, dijo el pateador el 30 de enero, aunque no volvió a pronunciarse ante el incremento de señalamientos.

Ante la situación, Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseveró el 3 de febrero pasado, que la liga está al tanto de las acusaciones a las que da seguimiento.

“Obviamente son asuntos serios, él los está tomando en serio, al igual que nosotros”, señaló el comisionado.