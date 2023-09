Después de 23 exitosos años de carrera, Tom Brady puso fin a su larga travesía en la NFL tras ganar un total de siete SuperBowl, seis con los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo con el que jugó durante 20 años y un campeonato más con los Bucaneros de Tampa Bay, para así dejar un legado histórico en la NFL y que lo posiciona como el mejor jugador en la historia de la liga.

Como consecuencia de su exitosa carrera, la gran historia de Brady con los Patriotas se llevará a las pantallas con una serie llamada "The Patriot Way" (Al estilo patriota), la cual estará basada en el libro "12: Inside the Story of Tom Brady’s Fight for Redemption" (La historia interior de la lucha por la redención de Tom Brady) que fue publicado en 2018, obra de Casey Sherman y Dave Wedge.

La historia de desarrollará a partir de 1999, cuando Brady es escogido por Nueva Inglaterra en la sexta ronda del draft de NFL, hablando también de todas las controversias que pasó el jugador a lo largo de su carrera y todo el camino que recorrió para ser reconocido como la leyenda que es hoy en día.

“Los New England Patriots dominaron el panorama deportivo durante 20 años. Nuestra serie llevará a la audiencia al interior del Gillette Stadium para arrojar nueva luz sobre las emocionantes e históricas victorias de los Pats, el lado oscuro del éxito, y cómo se construyó una cultura de ganar a toda costa”, mencionaron Paul Tamasy y Eric Johnson, guionistas de la serie.

Los escritores fueron candidatos al premio Oscar por su trabajo en la película The Fighter (El peleador), que fue protagonizada por Mark Wahlberg y Christian Bale en 2010. Además, mencionaron que el ex jugador no está involucrado con la serie, pero ya cuentan con un equipo de abogados preparados para cualquier inconveniente que se pueda presentar.

JV