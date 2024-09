NFL: Jerry Jones acepta las críticas por el mal paso de los Cowboys

Jerry Jones, propietario de los Cowboys de Dallas, reconoció que es justo que se le culpe por las desgracias del equipo que no llega a un Super Bowl desde hace casi 30 años.

“Eso es muy justo. Es bien sabido que aquí no se toma ninguna decisión en última instancia sobre lo que yo no he aceptado o aprobado. Estamos en un punto débil y tenemos que encontrar la manera de salir de esto”, dijo el millonario petrolero.

Los Cowboys, que según Sportico, están valorados en 10 mil 320 millones de dólares, atraviesan una crisis. Su más reciente victoria en el Super Bowl se dio en la edición XXX correspondiente a la temporada de 1995.

Desde entonces el equipo no ha sido capaz ni siquiera de jugar una final de Conferencia y el inicio de esta campaña no mejora el ambiente para romper esa racha.

Los Cowboys se presentaron en este 2024 con triunfo 33-17 ante Cleveland, pero luego cayeron de manera en casa 44-19 frente a los Saints y 28-25 contra los Ravens, actuaciones que le valieron a Jones una cascada de críticas.

“Eso es muy justo. ¿Cómo se puede pensar de otra manera, ya sea quién sea el entrenador, quién esté jugando o el estadio en el que se juega? Sea lo que sea aquí, así es”, reiteró Jones.

A pesar de aceptar su responsabilidad, el directivo de 81 años subrayó que cada decisión que toma está sustentada en un amplio grupo de especialistas contratado para cada función.