Robert Saleh subió al podio en su conferencia de prensa posterior al partido y se soltó un poco.

“¡Ya no tienen marca de 12-0!” declaró el emocionado entrenador de los Jets de Nueva York.

No, los Eagles de Filadelfia ya no están invictos contra los Jets. Y ya no están invictos esta temporada.

Breece Hall corrió para una anotación de ocho yardas con 1:46 por jugar, una jugada después de que Tony Adams le interceptó un pase a Jalen Hurts y los Jets resistieron para vencer a los previamente invictos Eagles de Filadelfia por 20-14.

Los Jets (3-3) parecían enfilados a ponerse 0-13 en su historia en contra de los Eagles, pero la tercera intercepción del partido a Hurts, y cuarto balón perdido de Filadelfia, fue regresado 45 yardas para poner a Nueva York en posición de anotar.

El acarreo de Hall estremeció el Estadio MetLife con los fanáticos de los Jets enloqueciendo cuando Zack Wilson conectó con Randall Cobb para la conversión de dos puntos.

Los Eagles (5-1) tuvieron una oportunidad más de ganar cuando tuvieron nuevamente el balón, pero la defensiva respondió, como hizo todo el juego. Un pase largo de Hurts a DeVonta Smith en cuarta oportunidad fue bateado y Wilson y la ofensiva entraron para poner rodilla en piso dos veces para sellar una victoria improbable.

“Si miras este juego, que das cuenta que tienes tantas oportunidades perdidas y, en realidad, tantos errores como si estuvieras regalándolo”, dijo Hurts.

Los Jets se dirigen a su descanso de la próxima semana con .500 de porcentaje, lo que no parecía posible cuando Aaron Rodgers sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo cuatro jugadas después de su debut con Nueva York.

Los Jets han derrotado a Buffalo y Josh Allen, Denver y Russell Wilson y los Eagles y Hurts. También llevaron a Patrick Mahomes y a los Chiefs hasta el último momento en una derrota.

“A lo largo de estas primeras seis semanas, hemos enfrentado un importante desafío de mariscales de campo”, dijo Saleh. “Sé que no hemos obtenido todas las victorias, pero los hemos avergonzado a todos”.

Wilson completó 19 de 33 para 186 yardas y ningún touchdown, pero tampoco tuvo pérdidas de balón, y la defensa mantuvo a los Jets en el partido. Greg Zuerlein anotó cuatro goles de campo, una semana después de patear cinco. Adams, Bryce Hall y Quinnen Williams tuvieron intercepciones cada uno, y Quincy Williams recuperó un balón suelto de DeAndre Swift.

Hurts terminó con 28 de 45 pases para 280 yardas y un touchdown, pero sufrió tres intercepciones ante la defensiva de los Jets que no contó con los esquineros titulares Sauce Gardner y D.J. Reed.

