Uno de los grandes de la NFL, los Dallas Cowboys, se encuentran en un dilema previo al arranque de la temporada 2024-2025: la reestructuración de tres contratos de sus mejores jugadores, el mariscal de campo, Dak Prescott, el receptor estelar, CeeDee Lamb y el defensivo estrella, Micah Parsons.

Las limitaciones que tienen los Cowboys en el tope salarial, han puesto las cosas más complicadas, ya que no les permitirá, al menos de cara a la temporada que arranca en septiembre, reestructurar todos los contratos. Para el "safety" del equipo, Malik Hooker, la prioridad de los Jones tiene que ser Lamb, en lugar de su compañero, quien, para muchos, es uno de los mejores defensivos que tiene la NFL.

"Siento que CeeDee debería recibir el pago primero por el simple hecho de lo que hace por nosotros, lo valioso que es para nosotros, el líder que es para nosotros como equipo", dijo Hooker al ex receptor de Dallas Keyshawn Johnson durante una emisión del programa "All Facts No Breaks" de FOX Sports.

Esta situación podría causar molestia en el equipo, ya que, hasta el momento, nadie se había pronunciado sobre la situación que atraviesa la franquicia de la "Estrella Solitaria".

