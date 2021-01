NFL: Aaron Rodgers no va a salir de Green Bay

El mariscal campo de los Packers, Aaron Rodgers, restó importancia a sus dichos sobre un futuro “incierto” tras la derrota contra los Buccaneers, y aseguró que no ve razones que lo alejen del equipo la próxima temporada y que sus comentarios fueron mal interpretados.

“Creo que fue más bien darme cuenta de que, en última instancia, mi futuro no está bajo mi control, lo que me golpeó en el momento”, dijo el as de los Packers en entrevista a un medio local.

“Obviamente, después de la temporada que tuve, y potencialmente ganar el MVP (Jugador Más Valioso) y que tuvimos otra buena racha, no creo que haya alguna razón para no volver”.

