NBA: Manú Ginóbili va al Salón de la Fama

Cuando Manu Ginóbili reflexiona sobre las posibilidades que había de que un chico argentino terminara conquistando cuatro títulos de la NBA y una medalla olímpica de oro, se maravilla ante su historia como deportista.

“Había una posibilidad en decenas de millones”, dijo Ginóbili ayer, luego de que se anunció oficialmente que será nuevo miembro del Salón de la Fama. “Las posibilidades eran mucho muy pequeñas y me pasó a mí. No sé qué ocurrió pero yo fui el elegido

“Resulté ser parte de dos equipos muy emblemáticos en este par de décadas, tanto en la FIBA como en la NBA. Fui increíblemente afortunado de ser parte de ambos equipos”.

Ginóbili ingresará al Salón de la Fama como parte de la camada de 2022, convirtiéndose en el tercer sudamericano con una placa en el recinto de los inmortales del basquetbol.

“Otra de las cosas que nunca sueñas cuando empiezas a botar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino!”, escribió Ginóbili en su cuenta de Twitter.

El escolta argentino será exaltado tras su primer año de elegibilidad. Se retiró en 2018 tras disputar toda su carrera de la NBA con los Spurs de San Antonio, además de coronarse campeón olímpico con su selección en los Juegos de Atenas 2014.

“Fui parte de dos equipos increíbles. Si no fuera porque fui parte de esos dos equipos no estaría aquí”, indicó Ginóbili. “No se trata sólo de logros individuales. Nunca gané un campeonato de máximo anotador un premio al Jugador Más Valioso o siquiera formar parte del equipo ideal de la NBA. Estoy acá por quiénes me rodearon, por las personas con quienes jugué, por los técnicos que me dirigieron y por las organizaciones en las que estuve. Sé que he sido muy afortunado”.

Ginóbili se suma a los brasileños Óscar Schmidt y Ubiratan Pereira como el trío de sudamericanos en el Salón de la Fama que tiene su sede en Springfield, Massachusetts.

Nacido en Bahía Blanca, Ginóbili pasó siete temporadas como profesional en Argentina e Italia antes de integrarse a los Spurs en 2002, luego de ser la 57ma Selección en el Draft de 1999.

Bajo la conducción del entrenador Gregg Popovich de principio a fin, Ginóbili fue cuatro veces campeón y dos veces seleccionado para el Juego de las Estrellas. Lo hizo como parte de los “Tres Grandes” de San Antonio, con Tim Duncan y Tony Parker.