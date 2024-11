James Harden se convirtió en el segundo máximo triplista en la historia de la NBA, superando a Ray Allen en el partido que enfrentaba a sus Clippers de Los Ángeles en contra del Utah Jazz el pasado 17 de noviembre.

La ‘barba’ Harden alcanzó los 2,973 tiros de tres puntos encestados durante su carrera. El único jugador por encima de él en la lista es Stephen Curry, considerado el mejor tirador de todos los tiempos dentro de la liga de basquetbol norteamericana, que lleva registrados hasta el momento 3,782 encestes detrás del arco, y contando .

James Harden ya fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2018, aunque nunca ha logrado conseguir un anillo de campeón en la NBA.

JAMES HARDEN PASSES RAY ALLEN ��



This 3 moves him into 2nd ALL-TIME in three-pointers made!



CONGRATS @JHarden13 �� pic.twitter.com/LdcF6tZhiU— NBA (@NBA) November 18, 2024

Esta es solo una muestra más de como ha evolucionado el deporte, dándole cada vez mayor importancia al tiro de tres puntos. Hace 10 años, un equipo entero podía intentar la misma cantidad de triples que, hoy en día, cualquier tirador promedio intenta en un partido.

"Soy uno de los chicos con más confianza en sí mismo de la liga, pero no, probablemente no alcanzaré a Steph. Y no creo que nadie lo haga honestamente. Él puede lanzar como le dé la gana. Hay muchos jugadores en la lista por ser especialistas en recibir y tirar. El juego ha evolucionado, pero Steph sale de bloqueos, dribla, crea jugadas sin balón . Hay muchas maneras de lanzar triples y ser eficaz”, comentó Harden.

Ambos jugadores surgieron del Draft de la NBA en 2009, Harden siendo elegido por Oklahoma City Thunder en la tercera posición, mientras que Curry iría a los Golden State Warriors en el puesto número 7.