Jaime Jáquez está teniendo una gran temporada como novato. El mexicano, nacido en California, promedia 12.9 puntos partido, acumulando un total de 361 puntos y sumando 74 asistencias en 28 juegos disputados, rebasando la mejor marca de un mexicano en la primera temporada de NBA, apuntando a tener la mejor temporada para un basquetbolista tricolor en el máximo nivel del baloncesto mundial.

Sin embargo, Jáquez no ha dado indicios sobre unirse a la selección mexicana de basquetbol en un futuro cercano, ya que se encuentra enfocado completamente en su carrera profesional con el Heat de Miami.

“(Sobre estar disponible para la selección mexicana) veremos en el futuro, no tengo fecha ni cuándo. Es un proceso largo y sé que todo llegará en el mejor momento”, expresó Jáquez ante los medios de comunicación.

Además, el mexicano de 22 años dejó claro que no ha tenido comunicación con nadie del tricolor de baloncesto. “Estoy enfocado en mi carrera profesional con el Miami Heat. En el verano probablemente tendremos conversaciones”.

Jáquez, que rompió esta temporada el récord de puntos de un mexicano en un solo partido con 24 unidades, expresó que el recibimiento en Miami, donde reside gran parte de la comunidad latina en Estados Unidos, ha sido magnífico.

“Estar aquí, con mucha comunidad latina, es tremendo. A pesar de no estar en casa, me recibieron con los brazos abiertos. Ellos me dicen todo el tiempo lo inspirador que es que yo esté aquí, haciendo lo mío”, puntualizó.