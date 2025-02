NBA: Duelo EU vs Resto del mundo capta interés para Juego de Estrellas

Victor Wembanyama ya se ha enfrentado a Estados Unidos en torneos internacionales.

Le gustaría estar en esa posición más a menudo, tal vez incluso anualmente. Y a Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, también le encanta esa idea.

En la búsqueda continua del formato adecuado para el Juego de Estrellas de la NBA, hubo mucha conversación este fin de semana en San Francisco sobre una idea que ha ganado cierto impulso en los últimos años: Estados Unidos de un lado, el resto del mundo del otro.

“Me encantaría. Mi opinión es que tiene un propósito,“ dijo Wembanyama. “Hay más orgullo en ello. Más en juego”.

Antetokounmpo fue aún más conciso cuando se le preguntó si apoyaría tal cambio.

“Me encantaría. Oh, me encantaría,“ dijo Antetokounmpo, nativo de Grecia y de ascendencia nigeriana. “Creo que sería el formato más interesante y emocionante. Me encantaría. Sin duda, me sentiría orgulloso de eso. Siempre compito, pero creo que eso me daría un poco más de energía extra para competir”.

Hay algunas evidencias de que un enfrentamiento a mitad de temporada entre los mejores jugadores estadounidenses y los mejores internacionales podría funcionar, y está sucediendo en este momento en otro deporte.

El torneo de hockey cuatro Nations Face-Off, que comenzó la semana pasada en Montreal y concluye el jueves en Boston no es, evidentemente, irrelevante para los jugadores involucrados. Ha habido peleas y una gran cantidad de roce físico para deleite de los aficionados.

La NBA - al menos algunos en la NBA - están observando el hockey y tomando nota de cómo parece estar funcionando como una idea potencial para la exhibición de baloncesto a mitad de temporada en el futuro.

“A veces las cosas simplemente se vuelven viejas y necesitan un cambio,“ dijo el alero de Golden State Draymond Green. “Sé que han hecho diferentes cosas para intentar que funcione. Creo que lo interesante será ver cómo resulta esto de las Cuatro Naciones en el hockey. Si resulta genial, tal vez tengamos que prestarle atención”.