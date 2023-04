NBA: Conoce los enfrentamientos en el Play-In

Lo más emocionante de la temporada 2023 de la NBA cada vez está más cerca, y con ello, la final también pues el curso de este torneo ha sido emocionante y los duelos por el Play-In no prometen menos, con los ocho equipos que quieren un lugar en postemporada, pero tendrán que enfrentarse entre ellos antes de llegar con los seis mejores de cada conferencia.

Hay que recordar que los seis primeros lugares de cada conferencia tiene un lugar asegurado en la fase final, por parte de la conferencia oeste están Denver Nuggets, Grizzlies, Sacramento, Suns, Clippers y Golden State, este último es el actual campeón de la NBA, pero como se puede ver, su pase a la postemporada no fue nada fácil al clasificarse en el sexto; de lado de la conferencia este, los seis mejores lugares quedaron ocupados por Bucks, Celtics, Philadelphia, Cleveland, Knicks y los Nets.

Los conjuntos que ocupan las posiciones de la séptima a la décima, son los que se juegan un último boleto. El equipo que queda en el lugar siete, se enfrenta con el octavo, y por ende, el noveno se mide ante el décimo. Mismos que quedan así: en la Conferencia Oeste, Lakers vs Minessota, 12 de abril; New Orleans vs Thunders, 13 de abril. Para la Conferencia Este, Miami Heat vs Atlanta, 12 de abril; Raptors vs Chicago Bulls, 13 de abril

Del encuentro entre Los Ángeles vs Minessota saldrá el rival para los Grizzlies en playoffs; y del Miami vs Atlanta se conocerá el equipo que enfrentarán los Celtics. Los que pierdan en estos dos duelos, tendrán una oportunidad más.

Caso contrario que se vive en la conferencia oeste, pues ahí el que pierda no tendrá opción de otro partido. Mientras que el que gane todavía tiene que disputar un encuentro más, alargándose su esperanza de estar en playoffs.

El 15 de abril será el último día de enfrentamientos del Play-In, cuando el perdedor del Miami-Atlanta juegue contra el ganador de Chicago-Raptors. Asimismo quien resulte victorioso del Thunders-Pelicans se medirá ante quien salga derrotado del Lakers-Minessota. Posterior a eso, al siguiente día comienzan los playoffs.