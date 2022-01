El AS Pirae de Tahití informó que siete de sus jugadores dieron positivo a COVID-19 y no pudieron viajar para participar en el Mundial de Clubes que se jugará en Emiratos Árabes Unidos. En un comunicado el equipo indicó que varios de los elementos son titulares habituales, pero que no pudieron abordar el avión con destino a Abu Dabi por el virus.

"Nos organizaremos para encontrar soluciones en estrecha colaboración con la FIFA, como por ejemplo, aplazar la salida de los siete jugadores positivos", dijo el club que representa a Oceanía en el torneo.

El equipo polinesio explicó, además, que el presupuesto para las pruebas PCR para una delegación compuesta por 35 personas es de tres mil 500 euros (tres mil 900 dólares), y que es "complicado para una entidad deportiva sin ánimo de lucro soportar esos gastos".

Luego de las bajas neozelandesa y caledonia, el equipo amateur de Tahití fue contactado por la FIFA para participar en el Mundial de Clubes en febrero en Emiratos Árabes Unidos.

El AS Pirae debe enfrentarse al Al Jazira local el 3 de febrero en primera ronda.

¿Cuándo es el Mundial de Clubes?

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA será la decimoctava edición del torneo de clubes de futbol más importante del mundo. El evento se jugará en Emiratos Árabes Unidos del 3 al 12 de febrero de 2022.

