Mundial 2030: el país sudamericano que fue excluido de la organización

La tarde de este miércoles, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, dio a conocer que los tres partidos de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2030 se llevarán a cabo en Sudamérica, específicamente en Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Quiero agradecer al presidente de la FIFA y a todo el consejo que hizo posible unir tres continentes para celebrar el centenario del deporte más lindo que tiene el mundo. El fútbol une tres continentes, une seis países”, mencionó el dirigente.

A pesar de las noticias, un sector de los aficionados se preguntó porqué Chile no fue seleccionado como sede para uno de los partidos del mundial, por lo que el presidente de CONMEBOL también respondió a esa cuestión.

“Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros”.

Esta será la primera vez que el Mundial se llevará a cabo en seis países, pues demás de las naciones anteriormente mencionadas, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones encargados de organizar los partidos restantes de la justa mundialista, por lo tanto, a aproximadamente siete años de que se realice la competencia, ya hay seis países clasificados.

“En 2030, tendremos una huella global única, tres continentes – África, Europa y América del Sur – seis países – Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay – dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la FIFA”, mencionó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

