Muguruza afrontará cada juego como una Final

La española Garbiñe Muguruza, tercera en el ranking de la WTA, reconoció ayer que en el tenis actual las distancias son cortas y en el Abierto de Monterrey, que se jugará la próxima semana, asumirá los partidos como si fueran Finales.

“Cada partido debo tomármelo como una Final porque últimamente vemos que una favorita pierde contra quien no lo es. Me hace ilusión venir a Monterrey y espero avanzar lo más lejos posible”, dijo la jugadora de 24 años.

Muguruza, campeona de Wimbledon el año pasado, alcanzó la Semifinal de Dubái en febrero y después de eso cayó en su debut en el Masters de Indian Wells frente a la estadounidense Sachia Vickery, y en Cuartos de Final en el de Miami ante la también estadounidense Sloane Stephens.

Ahora, la jugadora nacida en Caracas y de padre español será la primera sembrada en Monterrey, un torneo en el que ya estuvo dos veces.

“A mí, siendo latinoamericana, me encanta venir porque es una oportunidad de jugar delante de la gente que me apoya. Me gusta jugar este torneo, la pista central es espectacular y eso es cómodo para las jugadoras”, dijo.

La tenista señaló que la pista de Monterrey ha mejorado y eso es una motivación.

“Siempre que vengo a un torneo tengo la ilusión de ganar y de que haya un buen ambiente, cuando juego quiero que el público se involucre, y aquí espero que me apoyen”.