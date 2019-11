Mourinho expresa su felicidad como técnico de Tottenham

Tras ser presentado como el nuevo timonel de Tottenham, el portugués José Mourinho manifestó la alegría y compromiso con el que llevará a cabo su nuevo rol en el club.

"No podría estar más feliz y si no fuera tan feliz como lo estoy, no estaría aquí", fueron las palabras del estratega en la primera entrevista para las redes sociales del último conjunto subcampeón de la Champions League.

Prometió entregar pasión para su nuevo trabajo, así como para sus dirigidos, "es un privilegio cuando un técnico va a un equipo y siente felicidad con el plantel que dirigirá. No tengo palabras para describir lo que es para mí ser técnico del Tottenham".

�� Las primeras impresiones de José Mourinho a cargo del equipo. ��#VamosSpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/OgNVgtpo1G — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) November 20, 2019

Actualmente, los Spurs están a sólo seis puntos de los puestos de descenso y el próximo sábado afrontarán un derbi de la ciudad cuando visiten a West Ham, que también se encuentra en situación crítica en la clasificación de la Premier League, por lo que el debut de "The Special One" no será sencillo.

"De la Premier League, sabemos dónde estamos y también que no pertenecemos a ese lugar. Deberíamos jugar partido a partido. El siguiente duelo lo queremos ganar y es lo mismo para el siguiente y así hasta el final", concluyó.

AJ