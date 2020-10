Milan gana con Zlatan Ibrahimovic en el campo

Sin complicación alguna, el Milan despachó ayer 3-0 al Sparta Praga, para encadenar su segunda victoria en la Europa League.

El español Brahim Díaz aprovechó un centro de Ibrahimovic desde la derecha para abrir el marcador con un tiro que pasó entre las piernas del arquero Milan Heca a los 24 minutos.

Zlatan Ibrahimovic, quien contrajo el coronavirus el mes pasado pero ha marcado tres veces en cuatro cotejos desde su retorno, desperdició una oportunidad dorada de anotar. Estrelló el penal en el travesaño a los 36 minutos.

En el complemento, fue sustituido por el portugués Rafael Leão, quien hizo el 2-0, con un pase de Diogo Dalot, autor del tercer tanto al 67’.

En su inimitable estilo, Zlatan Ibrahimovic es protagonista de una campaña en Italia que promueve acatar las medidas de prevención contra el coronavirus.

“El virus me retó y le vencí. Pero tú no eres Zlatan, no retes al virus”, proclamó el jugador sueco de 39 años. “Tienes que ser inteligente, respeta las reglas, el distanciamiento y la mascarilla, siempre. Vamos a ganar”, comentó el atacante rossonero.