Michael Jordan, a escena

''The last dance'' o el último baile ha llegado. La serie documental que relata la carrera del astro del basquetbol de la NBA y una de las máximas leyendas (si no es que el más grande), Michael Jordan ha llegado 17 años después de su retiro de las duelas y está disponible en la plataforma de streaming, Netflix a partir de ayer en sus dos primeros capítulos. Esta serie se ha convertido en una de las más esperadas por la fanaticada del deporte ráfaga, pero también por los amantes del deporte, ya que se podrá apreciar a uno de los mejores deportistas que han existido en la historia.



El documental trata de la última temporada de ''su majestad'' con los Toros de Chicago en la 1997-1998. Aquí se presentará a Jordan tal como fue con sus compañeros, donde en algunos casos podría verse como un villano. En la serie se podrá ver a figuras como Scottie Pippen, Dennis Rodman, entrevistas con figuras como Kobe Bryant (QEPD) e incluso el ex presidente de Estados Unidos, Barak Obama.

Esta docuserie fue estrenada antes de tiempo por la plataforma Netflix, debido a que tomaron en cuenta que mucha gente que esperaba su estreno estaría confinada en casa ante la emergencia sanitaria del coronavirus.



Michael Jordan le dijo adiós al basquetbol en abril de 2003 después de tres retiros, 22 años jugándolo, seis campeonatos y muchos premios.

SU CARRERA EN CORTO

El ''Dream Team''

Michael Jordan representó al país de las Barras y las Estrellas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y en Barcelona 1992, en esta última el equipo tomó el apodo de ''Dream Team'', por la calidad de sus jugadores y su manera de jugar. En ambas ediciones ganó la medalla de oro y hasta la fecha no ha habido nadie que se les iguale.

Nadie como él para ganar



''Su Majestad'' Michael Jordan llegó a los Bulls de Chicago en 1984 y desde entonces el equipo fue imparable. Fue en este legendario equipo en donde consiguió ser campeón por seis años consecutivos: el primer título lo ganó en 1991 y el último en 1998 cuando anunció su segundo retiro en 1999.

Hombre récord

Simplemente un hombre que llena muchas páginas en la historia del deporte. Michael Jordan logró hacer un total de 32 mil 900 puntos en más de 42 mil minutos jugados en toda su carrera. En 1993 fue el jugador con más puntos en partidos finales consecutivos al anotar por lo menos 40 puntos, lo cual lo hizo acreedor a un récord dentro de la NBA.

El más valioso de los valiosos

Ha sido el único jugador en ganar el premio Novato del año en 1984-1985 y no es el único reconocimiento que tiene: Jugador más Valioso All-Star (1988, 1996, 1998), Jugador más Valioso de las Finales (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), Defensor del año (1987–1988) y Jugador más Valioso de la NBA desde 1987 hasta 1998.

Recordado por siempre

Gracias a su desempeño y pasión por este deporte logró entrar al Salón de la Fama un 11 de septiembre de 2009 y en medio del recuerdo por los ataques terroristas, Michael Jordan no pudo contener las lágrimas, señalando que ''El baloncesto lo ha sido todo para mí y lo sigue siendo''. Jordan destacó el apoyo de su familia, pero en especial de su madre.



