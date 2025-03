El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre aseguró que el duelo ante Canadá en la Nations League fue un juego muy igualado y que el marcador no reflejó la diferencia, pero no dejó de lado que su equipo siembre buscó el triunfo.

“Fue un partido muy igualado, quizá el marcador no nos refleja la diferencia, pero yo creo que Canadá nos exigió, nos llevó al límite como la vez pasada y nos presionó, yo pensé que iban a parar la segunda parte y siguieron, siguieron, insistieron mucho, un equipo intenso, muy intenso, y bueno, creo que no sé si es victoria justa o no, pero sí que la perseguimos, sí que la buscamos”, señaló.

Al final el “Vasco” reveló que su equipo tuvo fortuna de encontrar los dos goles, además de que el segundo gol de Raúl Jiménez llegó cuando su equipo mostraba su peor versión.

“Un partido igualadísimo, ahí estuvieron ocasiones de gol para empatar inclusive, bueno, tuve una fortuna de encontrar dos goles, uno empezando el partido que te ayuda mucho, te da mucha energía, y cuando peor lo estábamos pasando, creo yo, vino el segundo gol, entonces no le restó méritos a Canadá”, concluyó.