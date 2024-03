La noche de este jueves, a las 20:15 horas, los ojos del futbol de la Concacaf estarán puestos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, hogar de los Dallas Cowboys, donde México se enfrentará a Panamá en un duelo crucial por un boleto para el partido que otorga el título del Final Four de la Concacaf Nations League. Este encuentro semifinal promete ser un enfrentamiento lleno de emoción y rivalidad, con ambos equipos ansiosos por asegurar su lugar en la final.

Para México, este torneo representa una oportunidad de redención, ya que el equipo no ha logrado coronarse en esta competición hasta ahora. El Tricolor llega con su mejor arsenal, decidido a superar a Panamá y avanzar hacia la gloria. Sin embargo, enfrentan críticas por su bajo rendimiento en los últimos encuentros, tanto amistosos como oficiales, lo que añade presión adicional al equipo dirigido por Jaime Lozano.

"Voy paso a paso, voy concentración a concentración. Me queda muy claro que aquí no hay partidos amistosos, hay de preparación y hay que ganarlos. Hay que probar algunas cosas y a veces no lo entiende mucho la gente, porque hay que estar preparado para algunas situaciones. Pero, mira, estoy sincero, queremos ganar la Copa, queremos ganar esta Copa", mencionó Jaime Lozano, estratega Tricolor.

Por otro lado, Panamá llega como el equipo más destacado del Final Four de la Concacaf, mostrando un rendimiento sólido a lo largo del torneo. Con cuentas pendientes ante México después de derrotas anteriores, los panameños buscarán tomar revancha y asegurar su lugar en la final.

"Yo creo que ha tenido mucho crecimiento, hay jugadores que son muy buenos. A mí me ha tocado enfrentarme aquí, en mi club, contra jugadores que son, en el caso de los seleccionados de Panamá. Y bueno, a mí me sorprende lo buenos jugadores que son, creo que tienen grandes características. Pero bueno, creo que eso igual tiene que depender por lo que hagamos nosotros. Creo que eso va a ser lo más importante y sí, han tenido un crecimiento bastante bueno. Pero como hay que depender de lo que hagamos nosotros", dijo Érick "Chiquito" Sánchez, jugador mexicano.

El ganador de este enfrentamiento emocionante se enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Jamaica, en una final que se disputará el domingo en el mismo estadio. Con tanto en juego, se espera que el partido entre México y Panamá sea un espectáculo inolvidable, lleno de intensidad y pasión futbolística.

ALINEACIONES PROBABLES:

PANAMÁ:

PORTERO

1.Orlando Mosquera

DEFENSAS

2. Fidel Escobar

3. Andrés Andrade

4. Roderick Miller

5. Jiovany Ramos

MEDIOCAMPISTAS

6. Cristian Martínez

7. Adalberto Carrasquilla

8. Aníbal Godoy

10. Édgar Bárcenas

DELANTEROS

11. Cecilio Waterman

9. José Fajardo

D.T. Thomas Christiansen

MÉXICO:

PORTERO

13. Guillermo Ochoa

DEFENSAS

2. Julián Araujo

3. César Montes

5. Johan Vásquez

23. Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS

14. Érick Sánchez

4. Edson Álvarez

18. Luis Chávez

DELANTEROS

22. Hirving Lozano

9. Santiago Giménez

11. Julián Quiñones

D.T. Jaime Lozano

