México espera a un Honduras agresivo, asegura Néstor Araujo

Después de las dificultades que vivieron en la fase de grupos y las quejas por la violencia con la que jugaron algunos de sus rivales, México tendrá que buscar su pase a las semifinales de la Copa Oro ante otro de esos rivales "agresivos".

Así lo percibe el defensor Néstor Araujo, quien aseguró que los cartuchos son "un equipo que es muy físico, lucha, mete y compite muy bien. Siempre en estos años están claros ahí los resultados y no esperamos menos, va a ser un partido en el que tenemos que igualar esa lucha y después hacer nuestro juego… Esperamos a un Honduras agresivo".

Añadió que de parte de la Selección Mexicana buscarán trabajar conforme a la idea que han trabajado con el técnico Gerardo Martino, "esperamos salir de esa idea de futbol y tener muchos lapsos del partido buenos con esa idea".

Honduras suma la baja de tres jugadores, dos por COVID-19 y uno más por lesión, "a pesar de sus bajas, será un Honduras así, no esperamos menos y no vamos a caer en excesos de confianza. Lo importante es ganar".

Otro de los objetivos, además, será mantenerse sin goles en contra. Al conjunto tricolor no le han marcado en la copa y "siempre es importante dejar la portería en cero, es parte del estilo que 'El Tata' ha trabajado".

