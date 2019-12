Mexicanos conocen rivales de segunda ronda de Copa del Rey

Ayer se desarrolló el sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey y los clubes conocieron su futuro en dicho certamen, que reúne conjuntos de Primera División, Segunda, Segunda B y Tercera, en las que militan jugadores mexicanos.

El Leganés, que dirige Javier “Vasco” Aguirre, chocará contra Real Murcia. Mientras que Real Betis Balompié, con los aztecas Andrés Guardado y Diego Lainez, se medirá al Portugalete.

El Sevilla, con el tapatío Javier “Chicharito” Hernández, jugará frente al Escobedo, que sorprendió en la Primera Ronda y eliminó al Málaga, por lo que los palanganas deberán evitar excesos de confianza.

Celta de Vigo, de Néstor Araujo, deberá esperar oponente, el cual saldrá del encuentro entre Mérida y La Nucía, luego que este encuentro de primera fase se suspendió por el riesgo de que podía caer una torreta de luz en el Estadio Romano a causa del fuerte viento.

El 8 de enero se reanudará el compromiso a partir del minuto 39, en el que La Nucía tiene ventaja de 1-0 tras un gol marcado vía la pena máxima.

Cabe recordar que en la Primera Ronda de la Copa del Rey, Diego Lainez lució con un golazo de tiro libre, mientras que “Chicharito” Hernández fue titular y elementos como Andrés Guardado y Néstor Araujo ni siquiera fueron convocados.

Los cotejos de esta Segunda Ronda se efectuarán los días 11 y 12 de enero y será de la misma manera, a eliminación directa, y todavía sin la presencia de clubes como Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid, con el mexicano Héctor Herrera, que jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Para seguir a los aztecas

Real Murcia Vs. Leganés.

Escobedo Vs. Sevilla.

Portugalete Vs. Betis.

Ganador del Mérida-La Nucía (suspendido) Vs. Celta de Vigo