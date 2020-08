Messi y Barcelona, cerca del adiós 

Lionel Messi lanzó la bomba: después de dos décadas defendiendo la camiseta azulgrana, el astro argentino comunicó al Barcelona que quiere irse “unilateralmente” del club tras varias temporadas de derrotas estruendosas en Europa.

La noticia se venía especulando desde el doloroso 8-2 encajado en Cuartos de la Champions League contra el Bayern Munich, colofón final de una temporada aciaga en la que el argentino de 33 años se había mostrado decepcionado por el proyecto deportivo del club blaugrana.

Y a través de un burofax enviado por sus abogados, Messi confirmó su voluntad “de rescindir unilateralmente el contrato”, indicó un portavoz del Barcelona.

Según esta fuente, el astro se habría acogido a una cláusula incluida en su contrato por la que podía pedir irse libremente del Barcelona a final de temporada pero ésta “caducó el pasado 10 de junio”.

Por lo tanto, “el club considera el contrato plenamente vigente hasta el 30 de junio del 2021”, añadió.

Esto podría suponer el inicio de una batalla legal dado que la pandemia del coronavirus alteró el calendario de la temporada, que terminó con dos meses de retraso respecto a lo previsto.

Tras conocerse la noticia, en las inmediaciones del Camp Nou se reunieron unos 100 aficionados para protestar contra la directiva con gritos de “Bartomeu dimisión” y “Messi quédate”.

Después de meses mostrando públicamente su descontento con el rumbo de un club en ruinas y en una temporada catastrófica tanto deportiva como en las oficinas, con múltiples discordias entre la plantilla y la directiva dirigida por el presidente Josep Maria Bartomeu, Messi pasó a la acción.

El argentino se reunió en días pasados con Ronald Koeman, nuevo técnico de los culés, para expresarle su deseo de ya no seguir en el equipo.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo”, tuiteó el ex capitán azulgrana Carles Puyol, un mensaje respondido con emojis de aplausos por Luis Suárez, quien ya fue notificado que no entra en planes para la siguiente temporada.

