Messi cuenta cómo se enteró de la muerte de Maradona

El jugador del Barcelona, el argentino Leo Messi, desveló que conoció por un mensaje de su padre la muerte de Diego Armando Maradona, que calificó como "algo terrible y en ese momento, una locura".

"No lo podía creer. Sabíamos que no estaba bien, pero no imaginábamos que iba a pasar lo que pasó ni nadie puede creer que haya muerto. Fue algo terrible y en ese momento, una locura", dijo en una entrevista concedida a La Sexta Messi, que reconoció que recibió un mensaje de su padre dándole la mala noticia.

Sin embargo, el actual jugador del Barcelona no imagina que su funeral sea como el de Maradona, ni quiere pensarlo.

"Era normal por lo que era Diego, por lo que hizo por Argentina. Era de esperar que fuera la locura que fue por despedirlo", comentó.

AJ