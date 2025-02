A sus 23 años, la estadounidense Emma Navarro se ha posicionado como décima mejor del tenis en el mundo, teniendo su salto de calidad apenas en 2024, pero acumulando un recorrido significativo desde muy temprana edad. Ahora, en el Mérida Open AKRON 2025 busca su primer título WTA 500, llegando como la mejor sembrada del torneo e indiscutible favorita a consagrarse en la ciudad yucateca.

Ante la importancia que podría representar el Mérida Open en su carrera, Navarro habló si existe una presión extra por las expectativas que se tienen sobre ella y, además, la relevancia que tiene este torneo previo a disputar competencias de mayor jerarquía en Indian Wells y Miami.

"No siento ninguna presión extra por ser la mejor sembrada. Cada semana quiero hacerlo bien y me preparo para ello, no importa si soy la última en entrar en el torneo. Quizás hay un poco más de expectativa externa, pero para mí los objetivos siempre son los mismos. Siempre estoy buscando ganar el torneo, no importa cuál sea".

"Hace dos años no pude competir aquí en Mérida porque me lesioné y no me sentía bien para jugar, por lo que ahora estoy emocionada de volver y este año estoy buscando mi primer título 500, si puedo conseguirlo aquí, eso sería increíble. Mérida es un gran torneo para venir a jugar, el clima es similar al de Indian Wells. Será una buena semana para tratar de conquistar el título y prepararme para los próximos dos torneos que se vienen", comentó Navarro.

Junto a Coco Gauff (3°), Jessica Pegula (4°) y Madison Keys (5°), Navarro es parte de las 4 estadounidenses que están dentro del Top-10 del ranking mundial, y aunque pareciera que su ascenso ha sido rápido, sobre todo en 2024 cuando alcanzó los Cuartos de Final en Wimbledon y Semifinales en US Open, ella confesó que ha sido un camino largo.

"Tengo 23 años y para muchos aficionados parece que mi ascenso ocurrió muy rápido, pero para mí, todo ha sido lento y seguro. Fui a la universidad, pasé mucho tiempo jugando en el tour de la ITF y luego empecé a jugar en los torneos de la WTA, así que parece que sucedió́ muy rápido, pero para mí ha pasado mucho tiempo. Ahora siento que estoy en el lugar en el que debería estar y todavía hay mucho trabajo que hacer", aseguró Emma.

Logros de Emma Navarro

Único título de WTA: Hobart 2024.

Cuartos de Final Wimbledon 2024 | fue derrotada por Jasmine Paolini

Semifinal US Open 2024 | fue derrotada por Aryna Sabalenka

