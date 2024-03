El presidente del Salernitana, Danilo Iervolino, ha abordado la difícil situación que enfrenta el equipo en el que milita el portero mexicano Guillermo Ochoa, en la Serie A italiana. Con el equipo ubicado en el último lugar de la tabla y en peligro de descenso, Iervolino reconoció los numerosos puntos que han contribuido a esta situación, incluida la gran cantidad de goles encajados al portero del Tricolor.

Con 59 goles recibidos en la temporada, el Salernitana se sitúa como el segundo equipo más goleado de la Serie A. A pesar de los obstáculos, Iervolino evitó quejarse, señalando que factores como los penales en contra, los goles en los últimos minutos y la mala suerte han influido en los resultados del equipo.

“Nunca me he quejado y no quiero empezar a hacerlo ahora, pero no hemos tenido suerte. La mayoría de nuestros partidos se han visto estropeados por ciertos episodios; nos han pitado tantos penaltis en contra, hemos recibido tantos goles en los últimos minutos, nos hemos estrellado contra tantos postes; así es el futbol”, declaró el presidente de la Salernitana.

Aunque el panorama parece sombrío, Iervolino no da por perdida la temporada y enfatizó la importancia de mantener la lucha contra el descenso hasta el último momento. Resaltó la necesidad de recuperar la confianza y la energía positiva para enfrentar las próximas jornadas con determinación.

El regreso a la actividad de Salernitana tras la pausa por la Fecha FIFA será crucial, ya que se enfrentarán al Bolonia el próximo lunes 1 de abril. Con solo nueve fechas restantes en la temporada, el equipo buscará aprovechar cada oportunidad para sumar puntos y evitar el descenso.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV