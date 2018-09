Me gustaría volver a la Liga española: Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa, guardameta mexicano del Standard de Lieja, afirmó que le gustaría volver a la Liga española, donde militó con el Málaga y el Granada antes de llegar al futbol belga.

El Standard cayó hoy jueves por 5-1 ante el Sevilla, en partido de la Europa League que marcó el regreso de Ochoa a España.

"Me encantaría regresar a la Liga española, jugar en las mejores Ligas y ésa es la idea. Ojalá que se pueda dar esa vuelta pronto", dijo Ochoa al portal Goal.com.

El guardameta también habló de los motivos por los cuales no se concretó su pase al Napoli de la Serie A italiana.

"Lo de Napoli no fue por un tema personal ni de calidad, estoy contento por eso. El presidente no me quiso dejar ir, no quiso ni negociar ni responder al Napoli . Pero cuando la decisión no está en tus manos es complicado", explicó.

Con la abultada derrota de hoy, el Standard marcha en último lugar del Grupo J de la Europa League.