Este viernes arrancan los partidos de la Jornada 15 (J15) del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. La programación comienza con tres duelos, siendo el enfrenamiento Mazatlán vs América el segundo de la agenda; aquí te decimos dónde verlo EN VIVO, los canales de transmisión, horarios, y todo lo que debes conocer antes de que los equipos salten al terreno de juego.

Mazatlán está casi eliminado del torneo; con 13 puntos, los sinaloenses son decimocuartos de la clasificación, y los malos resultados se deben a que el equipo ha sido poco efectivo a la hora de marcar, ya que solo cuentan con 10 goles a favor; en temas de defensa, los morados han sido mejores, pues solo han recibido 3 tantos en 14 fechas.

Por su parte, América, tras el bicampeonato, no ha sido de los mejores del certamen; con 21 unidades todavía puede quedar fuera del Play-In por un lugar en la Liguilla al ser novenos de la Tabla General; sin embargo, aparecerán en este encuentro con marca de 20 goles a favor por 16 en contra.

El partido de este viernes 1 de noviembre forma parte de la agenda de la J15 del Apertura 2024; está programado para iniciar en punto de las 21:00 horas en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa, y podrá ser visto en televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs América

Fecha y hora: Viernes 1 de noviembre, 21:00 horas

Viernes 1 de noviembre, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión (canales): ViX Premium, FOX Sports 2, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

