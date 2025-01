Matías Vuoso recordó su paso por Atlas como un equipo parecía amteur

Después de su paso por el América, Cruz Azul y Santos, el ex delantero de origen argentino y naturalizado mexicano, describió durante una entrevista su paso por el conjunto rojinegro de Guadalajara, como el de un equipo que “parecía amateur”.

A lo largo de la conversación realizada en el podcast de El RePortero, el actualmente retirado futbolista recordó diversos pasajes dentro de su estancia en el club Atlas, destacando la falta de pago durante algunos meses , además de las diversas complicaciones que el conjunto tuvo que sufrir en cuanto a los espacios destinados a los entrenamientos.

 

"El tema de los pagos a mí no me había pasado nunca, jugué en América y Santos y no me fallaban ni medio día, no fallaban nunca. Llego al Atlas y viví todos esos detalles. Pero me gustaba porque llevaba a mis hijos a la escuela, al club" , comentó Vuoso.

También, el ex portador de la camiseta rojinegra comentó que no siempre les era posible entrenar en los espacios adecuados, puesto que “llegábamos a entrenar y no teníamos cancha, entrenaba la gente del club y no nos la daban, nos íbamos a otros lados".

Meses con problemas con los pagos

Continuando con los pagos, Vuoso comentó que en ningún otro club había tenido que esperar ni un día de retraso en sus pagos, mientras que en el conjunto tapatío esto ocurrió en más de una ocasión, hasta que todos los miembros del equipo se coordinaron para no asistir a la pretemporada si no les pagaban antes. Sin embargo, comenta que sus compañeros “se echaron para atrás”, cuando al único que continuaban sin pagarle era a Matías.

“Los primeros seis meses, cuando llega Tomás Boy, no habían pagado durante no sé cuánto tiempo, se juntó el equipo para decidir no ir a la pretemporada si no pagaban y yo les pregunté: ¿Están seguros? ¿Todos tienen huevos? Si a todos les pagan menos a uno, ¿no vamos a ir? Y dijeron que sí" , agregó el ex delantero de la Liga MX.

Finalmente, el naturalizado mexicano formó parte del conjunto rojinegro entre el 2012 y 2014, tiempo en el que sumó 65 partidos y 12 goles a su trayectoria.

JM