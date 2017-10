Matías Alustiza destaca contundencia del Atlas

El triunfo obtenido por Atlas ante el Santos 1-0, puso al conjunto de José Gudalupe Cruz a dos puntos de zona de Liguilla. El logro que aseguró el delantero Matías Alustiza no fue fácil de obtener porque los de la Comarca tienen elementos muy habilidosos en todas sus líneas.



"Tienen jugadores rápidos y peligrosos de mitad de cancha hacia arriba, el primer tiempo ellos tuvieron muchas oportunidades, pero no la pudieron meter; nosotros en el segundo tiempo, la que tuvimos la aprovechamos y por eso nos quedamos con los tres puntos", dijo.



La paciencia, inteligencia para saber aguantar el momento oportuno de atacar y no dejar espacios, fue clave para obtener las tres unidades en calidad de visitante, las cuales ahora ante el Morelia, en cotejo pendiente de la jornada 10, a disputarse este martes por la noche, debe reflejarse ganando, para entonces sí, estar ya entre los mejores ocho del campeonato.



"Sabíamos que era un rival difícil, nosotros necesitábamos sumar y se nos dieron los resultados, por suerte nos podemos llevar tres puntos de oro a Guadalajara. La gente de Atlas nos acompaña a todos lados y nos hacen sentir que no estamos solos, de visitante se escucharon mucho y este triunfo también es de ellos", aseguró.



El delantero del rojinegro espera una excelente entrada para el cuentro ante Monarcas mañana, ya que una victoria, además de sumar en el cociente, los acerca más al objetivo de estar en la fiesta grande del futbol mexicano.