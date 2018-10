Maradona se disculpará con “La Pulga”

Luego de las críticas que realizó hace unos días Diego Armando Maradona sobre Lionel Messi, en las que aseguró que “La Pulga” no es un líder, pues antes de los partidos “va 20 veces al baño y prefiere jugar ‘a la play’”, el actual técnico de los Dorados Sinaloa piensa comunicarse con el futbolista del Barcelona para explicarle sus dichos.

Matías Morla, apoderado y abogado de Maradona, estuvo como invitado en un programa en Argentina llamado “Entrevista con América 24”, y ahí justificó los dichos del ex jugador, argumentando que se le malinterpretó.

“Maradona lo va a llamar a Messi, no sé si para disculparse, pero para explicarle lo que quiso decir, que no le den tanta presión. Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo (Mario) Kempes. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo, que no tiene la culpa del fracaso actual, y lo están llevando como que lo agredió por la forma de hablar que tiene Diego”, argumentó Morla.

Entre otras cosas, Maradona dijo que si fuera técnico de la albiceleste no llamaría más a Messi y pidió que no se le endiosara. “No puede ser caudillo alguien que va 20 veces al baño antes de jugar. Messi es Messi en Barcelona, jugando con la camiseta de la Selección argentina es uno más”, señaló.

Por otra parte, en el citado programa, Matías Morla aseguró que Maradona “sigue luchando contra las adicciones. Su problema es con el alcohol y las pastillas que toma… Se desequilibra”, concluyó.