Mañana quiero ver contenta a la gente de Atlas: Cocca

Luego de romper una racha de seis derrotas seguidas en el Clásico Tapatío, Diego Cocca espera que la afición del Atlas esté contenta por la victoria ante Chivas.

El entrenador de los Zorros reconoció lo complicado que es perder un juego de esta índole, y es por eso que este domingo espera que la afición rojinegra disfrute por haber derrotado al odiado rival de la ciudad.

“Entiendo a la gente y vuelvo a repetir: me pongo en su lugar, hay mucha frustración, mucho perder. Cuando el Atlas pierde con Chivas te tienes que comer los chistes, pero esto no es que tuvimos un poco de suerte o nada más, lo venimos buscando y aprovechamos las situaciones que tuvimos, quiero ver mañana a la gente contenta en la ciudad. Hoy Atlas le ganó a Chivas y hace mucho que no pasaba eso”, compartió el timonel rojinegro.

Además de este mensaje para la afición, Diego Cocca destacó el trabajo que ha hecho su grupo para estar momentáneamente como líderes del torneo, pues aseguró que el presente de Atlas no es una casualidad, sino el resultado de su proyecto.

“Los jugadores son conscientes de lo importante que era este triunfo y hay que valorarlo. Crítica hay, y trabajo, yo estoy convencido de que este equipo va creciendo y evolucionando, no es casualidad, no se llega a ser primer faltando cinco fechas y siento la mejor defensiva por casualidad”, finalizó Cocca.

En este momento, con 22 puntos, Atlas es el líder de la competencia a falta de lo que haga América o Toluca este domingo.

