Mal estado de la cancha influyó en resultado ante Monterrey: Ferretti

El estratega Ricardo "Tuca" Ferretti reconoció que su equipo no tuvo un buen desempeño en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2019 ante Monterrey, pero, a su consideración, influyó el mal estado de la cancha del estadio de Rayados.

"El desempeño no es muy bueno porque también no es excusarme, pero la cancha no propicia un futbol que practicamos, compruebo que la cancha es pésima y el estilo que jugamos nos afecta.

"Aunque parezca excusa, es una de las circunstancias en las que veo que a mi equipo le costó trabajo en adaptarse y ellos sí están adaptados", manifestó al término del cotejo.

Ferretti consideró que el primer tiempo fue complicado para su pupilos, y resaltó el desempeño del delantero de los Rayados de Monterrey, Rodolfo Pizarro.

"El primer tiempo nos costó en la adaptación de la cancha y ellos aprovecharon esto, sus jugadores son de mucha calidad, Pizarro sigue dando grandes partidos y fue uno que en el primer tiempo desequilibró entre los 22 que estaban en la cancha", indicó.

Ricardo Ferretti añadió que para el partido de vuelta, a disputarse el próximo sábado en el estadio Universitario, su equipo debe mejorar en demasía para conseguir el boleto a la final del presente certamen del balompié nacional.

A Diego Alonso no le preocupa la falta de contundencia de sus jugadores

Tras la victoria de 1-0 ante Tigres, el técnico uruguayo Diego Alonso rechazó tener preocupación por la falta de contundencia del Monterrey y dejó aclaro que en el partido de vuelta buscarán el triunfo ante los felinos para llegar a la final del Torneo Clausura 2019.

"No es algo por lo que tenga preocupación, lo bueno de eso es la capacidad del equipo de buscar de diferentes formas las llegadas, debemos seguir por ese camino", indicó.

El timonel añadió que los Rayados tienen claro lo que deben hacer dentro del terreno de juego, y aunque saben que será complicado el partido del próximo sábado en el estadio Universitario, tienen confianza en que llegarán a la siguiente instancia para pelear por el título.

"Vamos a buscar la eliminatoria, queremos pasar ganando, tenemos eso en la cabeza, sabemos el rival nos lo pondrá difícil, pero nuestra intención es hacer un partido similar al que hicimos en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf", manifestó.

Alonso agregó que los dos equipos ya se conocen en demasía por las ocasiones en que se han enfrentado, pero que cada estratega tiene su forma de trabajar para conseguir la victoria.

"Estoy seguro que Tuca (refiriéndose a Ricardo Ferretti, timonel de Tigres) conoce nuestros movimientos, cada quien con su estrategia, no somos más, tenemos nuestra forma y él la suya, intentará ponerlo difícil y nosotros también", concluyó.