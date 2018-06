Magia y tecnología al servicio del Tri

Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Palabras más, palabras menos, esta fue una de las tres leyes que alguna vez el escritor Arthur Clarke formuló para explicar los avances de la ciencia en el mundo.

La frase pudiera llegar a ser polémica, porque aquellos cercanos al gremio de la tecnología no siempre concordarán con ella. Pudiera ser, quizá, que no les parezca del todo acertado el equiparar los años de evolución humana con algo como la magia. La ciencia busca explicarlo todo, la magia prefiere guardar misterios. He ahí la discordancia.

Sin embargo, hay quienes de manera inconsciente le han dado la razón al escritor británico. Como ejemplo está la empresa tapatía GolStats, que a través de la tecnología parecen hacer magia.

Su fundador y líder es Juan Sámano, un amante del futbol que dirige a un equipo que, a través de programas de inteligencia artificial, es capaz de recabar hasta 20 millones de datos por partido. Su software analiza de manera minuciosa el accionar de cada jugador en la cancha.

En el Mundial, todo este conocimiento estará al servicio de la Selección mexicana de futbol: GolStats, en su calidad de “refuerzo de lujo”.

Seguimiento a los rivales

En beneficio del Tri, GolStats analizó el desempeño de cada jugador de Alemania, Suecia y Corea. Revisó a detalle su accionar no sólo con su Selección, sino que también lo hizo en los juegos con sus respectivos clubes.

Trabajo en crecimiento

De Brasil 2014 a Rusia 2018, GolStats incrementó su equipo a pasos agigantados: pasó de tener 25 empleados a 90 actualmente.

Aporte a varias Ligas

Actualmente GolStats trabaja con todos los equipos de la Liga MX y analiza también el Ascenso. Hasta hace poco también tuvo presencia con algunas escuadras de la Liga Premier.

—¿Cuál es la relación de GolStats con la Selección mexicana?

—Ya tiene alrededor de cinco años esta relación en la cual nosotros otorgamos información para el área que comanda Irving Mendoza, quien es quien dirige todo el grupo de inteligencia deportiva que le suministra información a Juan Carlos Osorio.

— ¿Cuál es su labor?

—Es variada. Va desde hacer seguimientos personalizados de cada jugador mexicano elegible. Recolectamos 20 millones de datos por partido, mismos que se analizan y por medio de sistemas de inteligencia artificial se sacan conclusiones y comparativas para otorgar la información que sea necesaria para la Selección.

—¿También analizan a los rivales del Tri?

—Sí hacemos seguimiento a los rivales. Tanto en el Mundial pasado como en éste hicimos un análisis muy profundo de todos los futbolistas con los que se iba a enfrentar la Selección; medimos sus rendimientos y cuáles son los tipos de jugada con las que más ofenden. Sin embargo, nuestros análisis no son subjetivos: no damos consejos, damos datos y números.

—Ahora sí que como dicen, “datos, no opiniones”

—Sin duda. Esa fue una filosofía que tomamos desde el inicio. No decimos si un jugador es bueno o malo, o si rinde o no rinde. Simplemente damos información para que los expertos, en este caso Irving Mendoza y Osorio tomen las decisiones que crean pertinentes.

—¿Qué tan vasto es su aporte a la Selección?

—Imagina esos 20 millones de datos que recolectamos por partido, ahora imagina que recabamos información de todos los partidos de la Sub-15, de la Sub-17, Sub-20, del Ascenso y por supuesto de la Liga MX. Además, a cada jugador se le evalúa en más de mil 100 tipos de acciones diferentes, sus secuencias, pases acertados y no sólo eso, sino que también vemos qué es lo que pasó después de ese pase. Sabemos cuándo un jugador toca una pelota y cuántas veces esa pelota terminó en oportunidad manifiesta de gol o en gol. Desmenuzamos cada veinteava de segundo la ubicación de cada jugador, del árbitro y hasta de los abanderados.

—Y en cuanto a los rivales, ¿qué tanto se les analiza?

—Analizamos y analizaremos a todas las Selecciones del Mundial, porque todas pueden ser rivales. Evidentemente hay unas que tienen menos posibilidad de serlo, pero se analizan todas porque no podemos descartar que alguien dé la campanada y no haberlo analizado. Una vez iniciado el torneo ya el grado de atención es inmediato. Hay un departamento que está atento las 24 horas del día, literalmente, esperando requerimientos de la Selección y generando información de los partidos que juegan los rivales.

—De un Mundial a otro, ¿qué tanto han evolucionado y mejorado en GolStats?

—Sin duda se ha evolucionado un mundo. En Brasil toda la información se obtenía de una manera automatizada, pero manual, ahora ya utilizamos inteligencia artificial y estamos aliados con Microsoft. Estamos en una situación radicalmente distinta que en 2014. Por ejemplo, en aquel año sólo teníamos la parte que hacía análisis, edición y estadística, y ahora tenemos un equipo de trabajo con doctores en matemáticas y doctores en visión computacional, es decir, expertos que nos generan una serie de información y datos abismalmente más adelantados.