Este jueves 30 de marzo inicia el beisbol de las Grandes Ligas (MLB). Todos los equipos abrirán en el mismo día (Opening Day), algo que ocurrió por última ocasión en 1968.

Algunos de los juegos de beisbol de las Grandes Ligas podrán ser vistos en vivo en televisión restringida en México, algunos más en streaming, mientras que la aplicación de MLBTV transmitirá el resto.

Partidos de beisbol MLB hoy 30 de marzo

Yankees vs Giants 11:05 horas

Nationals vs Braves 11:05 horas

Red Sox vs Oriols 12:10 horas

Cubs vs Brewers 12:20 horas

Rays vs Tigers 13:10 horas

Rangers vs Phillies 14:05 horas

Reds vs Pirates 14:10 horas

Royals vs Twins 14:10 horas

Cardinals vs Blue Jays 14:10 horas

Marlins vs Mets 14:10 horas

Astros vs White Sox 17:08 horas

Padres vs Rockies 19:40 horas

Athletics vs Angels 20:07 horas

Dodgers vs DBacks 20:10 horas

Mariners vs Guardians 20:10 horas

Estos son los partidos de MLB para ver en televisión hoy EN VIVO

Yankees vs Giants | 11:05 horas | ESPN, Star+ |

Blue Jays vs Cardinals | 14:10 horas | FOX Sports Premium |

White Sox vs Astros | 17:08 horas | Star+, ESPN 3 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

OF