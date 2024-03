Tuvieron que pasar 56 años para que el equipo más icónico y ganador de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), los Yankees de Nueva York, regresen a jugar un partido en suelo mexicano. Esta vez, como ingrediente especial, lo hará con dos peloteros mexicanos entre sus filas: el jardinero Álex Verdugo y el lanzador Víctor González.

El primero de ambos, con larga trayectoria en la MLB en clubes como Los Ángeles Dodgers y los Red Sox de Boston, confesó estar "emocionado por ver qué jugadores tienen los Diablos y jugar contra sus grandes estrellas" y recalcó su deseo por ver más jugadores mexicanos en Estados Unidos.

"La siguiente generación de niños es importante, me encantaría ver que el beisbol produzca más jugadores mexicanos. Ya vimos algunos casos en la Triple A (el nivel más alto de juego en las Ligas Menores), me gustaría apoyarlos también como ellos me apoyan. Quiero más mexicanos en las Grandes Ligas" dijo el jardinero de 27 años.

La temporada anterior, un total de 28 peloteros mexicanos vieron acción en varios equipos de la mejor liga del mundo. Dos de ellos estarán en el duelo en la Ciudad de México los siguientes 24 y 25 de marzo, y Verdugo, que tuvo su debut hace siete años con los Dodgers, espera dar un gran espectáculo para todos los aficionados que acudan al estadio Alfredo Harp Helú.

"Estoy muy emocionado de ir a jugar a la Ciudad de México. Quiero vivir el ambiente y ese tipo de emoción, los aficionados siempre son muy ruidosos y es muy divertido jugar ahí. Espero que sean muy entretenidos los partidos, los Diablos estarán emocionados de jugar contra nosotros y van a darlo todo. Es lindo que la MLB haga este tipo de eventos internacionales" añadió.

Finalizando, orgulloso de ser un mexicano en los Yankees, Verdugo aseguró que "será muy especial esta serie por lo cerca que está en mi corazón".

