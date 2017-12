Luis Rivera analiza su posible retiro de las pistas para 2018

El saltador sonorense Luis Rivera aseguró que el próximo año será clave dentro de su trayectoria deportiva, al señalar que las oportunidades que se le presenten podrían determinar si decir adiós o quedarse en el atletismo.

“Mi pensamiento es que dependiendo qué oportunidades se puedan dar fuera del ámbito deportivo trataría de aprovecharlas para ver si considero mi retiro. Seguiremos saltando y veremos qué oportunidades trae 2018”, declaró.

El atleta indicó que actualmente ya se encuentra en otra etapa de la vida, lo cual se combinaría con el arduo trabajo que implica el ser un deportista de alto rendimiento, por lo que está abierta la posibilidad de que inicie rumbo en otro rubro de la vida.

“Terminé mi carrera, me acabo de estrenar como papá, son otras etapas de la vida, el ritmo de deportista es pesado, pero no estamos cerrados a culminar la etapa de deportista y comenzar una nueva etapa”, aseveró.

Luis Rivera dejó en claro que por lo pronto sólo piensa en tener algunas competencias para el próximo año y que podría comenzar con sus pruebas entre los meses de marzo o abril, pero todo dependerá de las oportunidades que se le vayan presentando.

“Haremos entre siete y 10 competencias el próximo año. Todavía no tenemos definidas cuáles, estamos checando, depende de cómo nos sintamos en el año para dar las marcas, el Nacional y todo eso, pero no sabemos si será bajo techo o no.

“Empezaremos a mediados de marzo o principios de abril. Algo que se preste en esas fechas si hay en México que hay altura, trataremos de ir allá”, concluyó el saltador de longitud sonorense.