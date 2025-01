Lucas Martínez Quarta regresa a River Plate tras su paso por la Fiorentina

El defensor Lucas Martínez Quarta, bicampeón de América con la selección argentina, oficializó este martes su regreso a River Plate, el club donde debutó y jugó entre 2016 y 2020.

“Estás en tu casa, Chino” , publicó River Plate en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con una imagen del jugador vistiendo la camiseta del equipo y el texto: “Bienvenido Lucas Martínez Quarta”.

Estás en tu casa, Chino ��❤️�� pic.twitter.com/RnqIB3HNSZ— River Plate (@RiverPlate) January 7, 2025

Momentos después, el club compartió una fotografía del zaguero central junto al presidente Jorge Brito durante la firma de su contrato.

Con este fichaje, Martínez Quarta pone fin a una etapa de cuatro años en la Fiorentina de Italia , equipo del que se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Hoy es el momento de decir adiós. Hoy me despido del club que me dio la bienvenida y me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en Europa. Saludo al club que lo dio todo por mí y por mi familia. Saludo a una base de fanáticos que nos dio todo el amor desde el primer momento", escribió Martínez Quarta, que destacó que "Ahora es hora de ir a casa".

Per sempre nel mio cuore! Grazie ��⚜️ https://t.co/Qf2WhnBI7e— LucasMartinezQuarta (@ChinoMQuarta96) January 7, 2025

El defensor de 28 años, natural de la localidad bonaerense de Mar del Plata, ya se incorporó a la pretemporada del 'Millonario' en la localidad patagónica de San Martín de los Andes bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

El entrenador, que regresó en agosto pasado al banquillo del club de Núñez, hizo debutar a Martínez Quarta durante su primer paso por la institución.

En esos años, integró el plantel campeón de la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019, y ganó tres títulos locales.

Su buen desempeño con la camiseta franjirroja lo llevó a ser convocado a la selección argentina, con la que se consagró campeón de la Copa América en 2021 y nuevamente en 2024, pese a que no integró el plantel campeón del mundo en Catar 2022.

Martínez Quarta se convirtió este martes en el quinto refuerzo de River, tras las incorporaciones de Enzo Pérez, Gonzalo Tapia, Matías Rojas y Giuliano Galoppo, proveniente del San Pablo de Brasil y que también firmó su contrato hoy.

El zaguero compartirá además plantel con tres campeones del mundo: Marcos Acuña, Germán Pezzella y Franco Armani.

JM