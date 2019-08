Los ojos de Europa, en el sorteo de la Champions

Con el Liverpool, el Chelsea y el Manchester City en el primer bombo, Inglaterra encara en posición de fuerza el sorteo de la Champions League, en el que los clubes madrileños, Real Madrid y Atlético, son los ogros a evitar en el segundo bombo.

Al derrotar al Tottenham en la Final de Madrid el pasado mes de junio (2-0), el Liverpool certificó la toma de poder a nivel europeo del futbol inglés luego de cinco años de dominio español (2014-2018).

Pero “esto no es más que el principio”, declaró el entrenador de los Reds Jurgen Klopp. Y el sorteo organizado por la UEFA hoy es la primera etapa de un camino que les puede llevar a la Final de Estambul el 30 de mayo de 2020.

Y es que la ciudad del Bósforo es de grato recuerdo para el club de la ciudad del Río Mersey, que logró en 2005 una épica remontada contra el Milan, el conocido como el milagro de Estambul.

¿Paseo para los ingleses?

Merced a su estatus de cabezas de serie, el Liverpool (vigente campeón), el Chelsea (monarca de la Europa League) y el Manchester City (campeón de Inglaterra) pueden esperar un sorteo más clemente. Eso les garantiza no toparse de primeras con el Barcelona, la Juventus, el PSG o el Bayern de Munich, ni con el Tottenham en el segundo bombo, ya que dos clubes de un mismo país no pueden coincidir en el mismo grupo.

Así pues, no es descartable un pleno inglés en Octavos. El Chelsea, aunque no ha podido reforzarse por una sanción de la FIFA, el Liverpool y el Manchester City son favoritos a todo, mientras que el Tottenham de Mauricio Pochettino no cesa de crecer.

Ante el poderío inglés, los españoles sueñan con una reconquista del terreno perdido. Es el caso sobre todo del Real Madrid, ganador de tres de las últimas cuatro ediciones, que llamó en busca de ese objetivo a su entrenador fetiche Zinedine Zidane, y que ha gastado más de 300 millones de euros en fichajes esta pretemporada.

En cuanto al Barcelona, ha sido el gran animador del “mercato” con el fichaje estelar del delantero francés Antoine Griezmann (120 millones de euros), a la espera del posible regreso del astro brasileño Neymar (PSG).

32 equipos

Bombo 1

Liverpool (ING)

Chelsea (ING)

Barcelona (ESP)

Manchester City (ING)

Juventus (ITA)

Bayern Munich (ALE)

París SG (FRA)

Zenit (RUS)

Bombo 2

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia D. (ALE)

Nápoles (ITA)

Shakhtar D. (UKR)

Tottenham (ING)

Ajax Ámsterdam (HOL)

Benfica (POR)

Bombo 3

Lyon (FRA)

Bayer L. (ALE)

Salzburgo (AUT)

Olympiakos (GRE)

Brujas (BEL)

Valencia (ESP)

Inter Milán (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO)

Bombo 4