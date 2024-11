Los mejores MEMES de la goleada que sufrió Cruz Azul ante Xolos

Cruz Azul protagonizó un desastroso inicio en los Cuartos de Final de la Liga MX al ser derrotado 3-0 por los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. El conjunto dirigido por Martín Anselmi mostró una versión deslucida, que contrastó con la solidez y contundencia del equipo fronterizo.

El técnico Martín Anselmi fue autocrítico al finalizar el encuentro, señalando que no supieron controlar el ritmo del partido y cometieron errores que les costaron carísimo. Sin embargo, se mostró confiado en que el equipo puede revertir la situación en el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Considerado uno de los favoritos al título, los cementeros azules dejaron una imagen preocupante. La pausa en la Liga MX por la fecha FIFA parece haber afectado al equipo, que no mostró la intensidad ni el nivel que lo caracterizó en la fase regular.

Los memes que dejó la derrota de Cruz Azul

La derrota no pasó desapercibida para los aficionados, especialmente en las redes sociales, donde Cruz Azul fue objeto de burlas. Los memes no tardaron en aparecer, recordando episodios pasados del equipo relacionados con su fama de no cumplir las expectativas en momentos clave.

¿Qué sigue?

Sin la menor de las dudas, Cruz Azul deberá hacer ajustes significativos para el partido de vuelta si quiere mantener viva la esperanza de avanzar a semifinales. Ya que con un marcador adverso de 3-0, la remontada vaya que luce complicadísima, eso sí; no imposible.

Por su parte, los Xolos de Tijuana tienen a su ventaja una confianza renovada y un marcador amplio, aunque su técnico, Miguel Herrera, dijo que la eliminatoria aún no estaba definida y que debían de mantenerse concentrados.

Recuerda. No apuestes todo tu aguinaldo, por favor.

