Los Charros de Jalisco están en la final de la LMP

El out 27 no se cantó en la caja de bateo pese a que el envío de Sergio Romo llevaba todas las características de strike. Paradójicamente, cayó en una jugada que parecía safe en la segunda base, pero eso era lo de menos. La afición estaba lista con sus celulares para captar el momento, y la caseta de los Charros estaba lista con el baño a su mánager y a todo aquel que tuvieran a la mano. Venados estaba liquidado para la última entrada y no prolongó mucho su agonía, apenas cuatro bateadores y menos de 15 lanzamientos de Sergio Romo.

Charros compró su boleto a la Final de la Temporada 2018 2019 de la Liga Mexicana del pacífico Caliente.mx, luego de vencer con pizarra de 10-6 a los Venados de Mazatlán, en el quinto juego de la Serie Semifinal. Los caporales ganaron 4-1 el desafío ante los sinaloenses y se instalan en la Final, donde esperan al ganador de Cañeros vs. Yaquis, donde los primeros lideran 3-2 la serie.

Ante más de 15 mil aficionados que esta vez no llenaron el “Charro Park”, Jalisco respondió golpe por golpe a cada descontón de los sinaloenses.

Will Oliver, el abridor estelar de los locales, salió en una noche para el olvido, donde en cada entrada fue castigado con carreras por los visitantes, hasta que la paciencia de Roberto Vizcarra se agotó en la parte alta de cuarto episodio cuando el tóxico para los Charros, Sebastián Valle, voló la pelota del parque y puso la pizarra 5-3 a favor de los Venados.

Contrario a lo que pasó una noche antes con Mazatlán, los locales nunca dejaron que la visita se despegara en la pizarra, por lo que la ventaja de Venados nunca fue agobiante.

Tan respondieron golpe a golpe, que en la parte baja de ese cuarto rollo le dieron la vuelta al marcador con el batazo de la casa: el cuadrangular.

Agustín Murillo, con dos out, puso la pelota en el estacionamiento sin charros en el lienzo, para poner la pizarra 5-4 y dejar el terreno listo para la voltereta en ese mismo episodio.

Venados ya no se levantó tras ese golpe, por el contrario, su pitcheo se hundió y los errores terminaron por regalar cuatro anotaciones más para preparar el terreno a Sergio Romo.

Así, con el “Mechón” en el centro del diamante era cuestión de tiempo. Y no importó cómo llegó ese out 27, simplemente cayó, y Charros está en su segunda Final en cinco años de su regreso al beisbol profesional.

PIZARRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Mazatlán 1 1 2 1 0 0 1 0 0 6 13 4 Jalisco 0 2 1 3 2 2 0 0 X 10 15 1

“Manny” repite como el Más Valioso

“Manny” Rodríguez ha recibido tres premios como el Más Valioso. ESPECIAL

José Manuel Rodríguez, segunda base de los Charros de Jalisco, fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico Caliente.mx.

“Manny” Rodríguez fue elegido por la prensa especializada como el Más Valioso por segundo año consecutivo, y es ya el tercer premio de esta categoría que logra en su carrera en la pelota invernal, algo que solamente el legendario Héctor Espino había conseguido previamente.

Al final de su trayectoria, Espino culminó con seis premios al Jugador Más Valioso, siendo José Manuel Rodríguez quien más se ha acercado a esta hazaña.

El nativo de Guasave, Sinaloa, fue el líder de carreras producidas en la temporada, con 52 anotaciones impulsadas, tercer lugar en el departamento de jonrones, con 13 cuadrangulares, además de estar dentro del Top 10 en el bateo individual, al terminar la campaña con .313 de promedio.

Además, el capitán de los Charros fue sublíder en hits conectados en la campaña, con 80 imparables, y se ubicó en el tercer puesto de carreras anotadas en el circuito, con 41 rayitas.

Para llevarse el galardón, “Manny” Rodríguez recibió 74 votos, logrando 63.25 % de un total de 117 sufragios emitidos por los periodistas.

En el segundo lugar de la competencia por el Jugador Más Valioso se ubicó Leandro Castro, de los Cañeros de Los Mochis, quien obtuvo 12.82 % de la elección (15 votos).

Francisco Peguero, de los Naranjeros de Hermosillo, recibió 11.11 % de los sufragios (13 votos).