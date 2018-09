Lo mejor está por venir: Cardozo y compañía se preparan para partidos clave

Contra Monterrey, José Cardozo empleó un esquema táctico que sus jugadores asimilaron en poco tiempo. Frente al Querétaro, el técnico del Guadalajara hizo un planteamiento distinto y de nueva cuenta los elementos que empleó cumplieron con las funciones encomendadas, los cual tiene contento al técnico guaraní, quien alabó la inteligencia de sus pupilo y señaló que la mejor versión de su equipo está por llegar.

“Este equipo va al alza, lo que queremos es que este equipo continúe así, madurando porque eso nos llevará a cometer los menos errores posibles y eso es fundamental, importantísimo. Estos jugadores tienen un futuro enorme, estamos muy contentos con ellos y la ilusión es que Chivas tiene que estar la Liguilla”, apuntó el pastor del Rebaño.

Pero, ¿qué ha hecho Cardozo y su cuerpo técnico para recuperar el nivel de varios jugadores? Cardozo precisó que no se trata de nada del otro mundo.

“Nosotros tenemos mucho diálogo con los jugadores, que esto depende de ellos y que nosotros damos la propuesta, la cual es de equipo grande porque es Chivas. Siempre hablamos con ellos porque esto es individual, tratamos que vaya a lo colectivo y cada uno tiene que cumplir su función de la zona que le pertenece”.

Si algo ha demostrado el técnico Cardozo, es que no le tiembla la mano para sentar al jugador que no merezca iniciar o si alguno de los titulares no está en su mejor nivel y por ahí viene alguien haciendo mejor las cosas, pues simplemente hace los movimientos que considera son correctos.

Se jugó mejor ante Gallos que frente a Rayados

La contundencia es un problema que le urge resolver al Guadalajara a la brevedad posible, porque se ha complicado encuentros debido a la falta de puntería y han dejado ir puntos importantes que no recuperarán, como ante el Querétaro y así lo ve Cardozo.

“Del funcionamiento, me parece que jugamos mejor ante Querétaro que contra el Monterrey, sólo que en aquél partido fuimos muy precisos. Marcamos cuatro goles de cinco llegadas que tuvimos”.

Pulido no tiene problemas de confianza

El que Alan Pulido se haya reencontrado con el gol tras siete meses de sequía, ayudará para que el delantero vaya ganando camino en el objetivo de ser el goleador del equipo, algo de lo que Cardozo está confiado en que ocurrirá.

“Meter un gol siempre refuerza la capacidad, eso ayudará mucho para que Pulido potencie su calidad, que se enfoque en lo que tiene qué hacer”.